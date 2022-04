Benfica e Sporting nos quartos da Golden Cup

Benfica e Sporting venceram hoje os seus jogos e garantiram o apuramento para os quartos de final da primeira edição da Golden Cup de hóquei em patins, que está a decorrer na Corunha, Espanha.

Das seis equipas portuguesas presentes na primeira edição da Golden Cup, que assinala os 50 anos do Liceo da Corunha, apenas o HC Braga não conseguiu o apuramento para os ‘quartos’.

No Palácio dos Desportos Riazor, o Benfica venceu os espanhóis do Caldes por 5-2, e assegurou o segundo lugar do Grupo A, atrás do FC Porto, defrontando nos quartos de final o FC Barcelona, que conquistou o Grupo B.

Neste grupo, o segundo classificado foi o Sporting, que bateu hoje os franceses do Saint-Omer por 3-0, e tem encontro marcado na próxima fase com o FC Porto.

No Grupo C, o Óquei de Barcelos, que já tinha garantido o apuramento, perdeu hoje com o Liceo da Corunha, por 8-4, e acaba em segundo, enquanto o HC Braga foi último e está eliminado da competição.

Nos quartos de final, vai ocorrer outro duelo entre equipas portuguesas, com o Óquei de Barcelos a defrontar a Oliveirense, que venceu o Grupo D. O outro duelo vai ser entre equipas espanholas, com o Liceo da Corunha a enfrentar o Noia.