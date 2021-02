Benfica e Sporting na final a 8 da Liga dos Campeões de futsal

O Benfica e o Sporting garantiram cada um o seu lugar na ‘final a 8’ da Liga dos Campeões de futsal.

O Benfica casa entrou melhor no jogo, fazendo pressão alta e logo, aos dois minutos, Robinho, descaído na direita, inaugurou o marcador, com um remate cruzado. Joel Rocha mudou imediatamente os quatro jogadores de campo, mas o estilo de jogo manteve-se: pressão em cima do portador da bola e jogar no meio-campo do Berettyoujfalu, para criar uma maior distância para a baliza a cargo de Roncaglio.

Num remate muito semelhante ao de Robinho, Jacaré colocou a bola junto do guarda-redes Mezei e Nilson ‘só’ teve de encostar para fazer o 2-0.

Os húngaros mostravam grandes dificuldades em manter a posse de bola, e com isso tentar uma jogada que pudesse criar perigo para os comandados de Joel Rocha, que, com grande eficácia, conseguiam desarmar o adversário com relativa facilidade.

Sem conseguir sair para o ataque, nem criar situações de contra-ataque, o Berettyoujfalu fechou-se e obrigou o Benfica, em diversas ocasiões, a apostar no 5×4, com o guarda-redes Roncaglio a assumir o papel de quinto ‘jogador de campo’.

Na segunda parte, o Berettyoujfalu entrou para o jogo em 5×4, com Henrique da Silva como guarda-redes avançado, o que obrigou os ‘encarnados’ a recuarem e assumirem uma postura mais expectante, na tentativa de roubar a bola e fazer golo.

Chishkala, aos 26 minutos, após assistência de Fits, acabaria por fazer o 3-0, cabendo a Jacaré, aos 31, a passe de Arthur, completar o ‘poker’ dos ‘encarnados’.

Numa derradeira tentativa para manter o Benfica longe da sua baliza, o Berettyoujfalu voltou a apostar no 5×4, contudo, aos 34 minutos, a bola sobrou para Fábio Cecílio, perto a área ‘encarnada’ e o fixo não se fez rogado, rematou e fez o 5-0, selando o resultado.

No regresso do futsal da ‘Champions’ à Luz 11 anos depois, os ‘encarnados’ não deixaram os créditos por mãos alheias perante um adversário que nunca constituiu perigo. Se neste jogo o Benfica reencontrou Diece, que representou a equipa da Luz entre 2010 e 2013, com o Kairat Almaty, terá pela frente Fernandinho, que nas últimas três temporadas esteve às ordens de Joel Rocha.

O Sporting, por seu lado, goleou a equipa checa do Chrudim por 5-1, num jogo disputado no Pavilhão João Rocha, e assegurou com justiça uma vaga na ‘final a 8’ da Liga dos Campeões de futsal.

Depois de uma vitória pela margem mínima (3-2) em 2004 e um empate (4-4) em 2010 frente ao opositor checo, o Sporting não deixou hoje margem para dúvidas no seu triunfo.

A equipa de Nuno Dias, campeã europeia em 2019, apresentou um jogo de qualidade, ao qual aliou intensidade e organização para não se deixar surpreender, contra um Chrudim que mostrou bons argumentos, mas curtos para superar os ‘leões’.

Apesar de uma entrada assertiva e determinada, o golo do Sporting só chegaria aos nove minutos – já depois de Pany Varela ter atirado à trave –, por intermédio de Tomás Paçó, que se antecipou à marcação e desviou de pé direito o canto apontado por Merlim, batendo o guardião Rennan Vasconcelos.

O tento fez mossa no Chrudim, que viu o anfitrião crescer ainda mais e ameaçar de forma consecutiva o segundo golo, por Guitta (10) e Merlim (11), mas materializado por Diego Cavinato, aos 12, com um remate seco e colocado de pé esquerdo, numa bola parada, com Merlim a assistir e Rocha decisivo, ao arrastar um defesa.

Com uma vantagem de dois golos, a equipa comandada por Nuno Dias abrandou um pouco o ritmo, sem ceder o domínio, mas dando azo a uma reação do opositor checo.

O primeiro aviso sério surgiu aos 18 minutos, com Cavinato a salvar uma bola quase em cima da linha, e converteu-se mesmo na redução da desvantagem, a 51 segundos do intervalo, com Everton Ribeiro a apontar um penálti, após falta de Pany Varela.

O 2-1 ao intervalo era ‘magro’ para a diferença entre as duas equipas e penalizava alguma falta de eficácia do Sporting. A margem mínima deu então alento ao Chrudim, que passou a discutir mais o jogo no início da segunda parte.

Os ‘leões’ levaram então algum tempo a atingir o nível inicial, mas conseguiriam terminar em ritmo de ‘cruzeiro’ graças a uma ponta final francamente inspirada.

Entre os 33 e os 36 minutos, o Sporting quebrou a resistência checa e anotou três golos: por Tomás Paço, com um belo remate cruzado ao ângulo, Erick Mendonça, num desvio junto à baliza, e, finalmente, num pontapé colocado de Rocha.

