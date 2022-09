Benfica e Sporting ganharam. Águias garantem liderança

O Benfica colocou-se, na sexta-feira, com muito sofrimento à mistura, provisoriamente com cinco pontos de vantagem no topo da I Liga de futebol, num arranque da quinta jornada em que o Sporting regressou aos triunfos, após dois pesados desaires.

No Estádio da Luz, com uma grande penalidade nos últimos instantes da partida, o Benfica bateu o Vizela, por 2-1, reforçando a sua série 100% vitoriosa de arranque da temporada (nove em todas as provas), enquanto o Sporting foi ao Estoril vencer por 2-0, após um surpreendente desaire pelo mesmo resultado com o Desportivo de Chaves, em Alvalade, e a derrota com o FC Porto, no Dragão, por 3-0.

O Benfica passou a somar 15 pontos no topo da I Liga e, à condição, leva cinco de vantagem sobre o Sporting de Braga, segundo classificado, que tem para sábado marcado o sempre ‘quente’ duelo minhoto com o Vitória de Guimarães, e seis sobre o campeão FC Porto, terceiro, que no mesmo dia vai a Barcelos defrontar o Gil Vicente.

Por seu lado, o Sporting passou a somar sete pontos, mas sobretudo ‘pacificou’ um pouco o ambiente em Alvalade, já que novo ‘tropeção’, desta vez na Amoreira, deixaria a equipa de Rúben Amorim ainda em pior situação.

Tal como tinha sucedido na terça-feira, com o Paços de Ferreira, o Benfica esteve em desvantagem no Estádio da Luz, com um golo de Osmajic, aos 20 minutos, mas David Neres, aos 76, e João Mário, com um penálti aos 90+12, consumaram a reviravolta, numa partida em que a formação comandada por Roger Schmidt terminou reduzida a nove elementos, por expulsões de Gonçalo Ramos, aos 90+2, e do próprio João Mário, devido aos festejos após o golo.

Pouco depois, com golos do holandês Jeremiah St. Juste pela primeira vez titular, e do inglês Marcus Edwards, que também fez a assistência para o primeiro, o Sporting chegou ao triunfo na Amoreira, com o Estoril a viver o seu primeiro desaire caseiro esta época.

St. Juste marcou aos 13 minutos e Edwards fez o segundo aos 21, num encontro que também ficou marcado pela estreia absoluta do médio grego Sotiris Alexandropoulos nos ‘leões’, lançado por Rúben Amorim aos 89 minutos.