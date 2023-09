Benfica e Porto reis do mercado no século XXI

Benfica e Futebol Clube do Porto figuram no topo da lista de clubes, a nível mundial, que mais lucraram este século com transferências de jogadores de futebol.

De acordo com a plataforma especializada Transfermarkt, as águias, uma vez contabilizado o saldo de valores pagos e recebidos, lucrou 722,63 milhões de euros em pleno século XXI. Já o Porto teve um aproveitamento positivo de 685,18 milhões de euros. A fechar o top3 está o Ajax, dos Países Baixos, com 586,03 milhões de euros angariados.

Além destes dois históricos do futebol português, figuram ainda nos 15 primeiros lugares o Sporting, quinto “classificado” com 429,73 milhões de euros, e o Sporting de Braga, 14.º com 269,15 milhões de euros.