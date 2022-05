Benfica e Porto entre os mais valiosos da Europa, com Real Madrid em primeiro

O Football Benchmark divulgou esta quinta-feira a lista dos clubes mais valiosos. Benfica em 28º lugar, com o Porto no lugar diretamente abaixo.

Numa tabela com poucas variações, nota-se apenas na valorização do Manchester United, que substitui o Barcelona no segundo lugar mais valioso. O Real Madrid está no primeiro lugar, sendo o único a valer mais de três mil milhões de euros, como refere o maisfutebol.

Tanto o Benfica como o Porto apresentam um valor superior a 300 milhões de euros. Enquanto que o clube da capital apresenta um valor de 326 milhões, o clube do norte vale mais 311 milhões.

Os primeiros 30 lugares são ocupados por clubes de vários países da Europa Ocidental e a Turquia. Inglaterra tem dez clubes na tabela; Itália tem seis; Espanha tem cinco; Alemanha tem três; França tem dois e a Holanda tem um.