Benfica e Brugge discutem lugar na Liga dos Campeões

O Benfica procura esta quarta-feira, na deslocação à Bélgica, capitalizar o favoritismo perante o Club Brugge e dar o primeiro passo para ultrapassar os oitavos de final da Liga dos Campeões de pela quinta vez na história.

Depois de terem atingido os ‘quartos’ em 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22, os ‘encarnados’ vão tentar pela primeira vez uma segunda qualificação consecutiva, algo que ainda não alcançaram desde que a prova mudou de formato e de nome, ou seja, desde 1992/93.

O clube lisboeta, campeão europeu em 1960/61 e 1961/62, chega a esta fase da competição após ter superado o Grupo H com distinção, terminando no topo, com 14 pontos, os mesmos dos franceses do Paris Saint-Germain e à frente dos italianos da Juventus e dos israelitas do Maccabi Haifa, ambos com três.

A formação comandada por Roger Schmidt, que lidera a I Liga, com cinco pontos de vantagem sobre o ‘vice’ FC Porto, ficou de ‘folga’ no fim de semana, uma vez que tinha antecipado a partida da 20.ª jornada com o Paços de Ferreira, sendo que o último encontro disputado foi na quinta-feira passada, que redundou na eliminação na Taça de Portugal, perante o Sporting de Braga.

Na deslocação à Bélgica, para o encontro da primeira mão dos oitavos de final, o Benfica terá pela frente um Club Brugge que é estreante nesta fase da prova ‘milionária’, mas vice-campeão europeu em 1977/78, então ainda na Taça dos Campeões Europeus, e no qual alinha o avançado ucraniano Roman Yaremchuk, que alinhou pelas ‘águias’ na época passada, mas sem sucesso, tal como sucede agora em Bruges, onde apenas soma dois golos em 23 partidas oficiais.

Os tricampeões belgas, que ocupam a quarta posição do campeonato local, a 20 pontos do líder Genk, ultrapassaram a fase de grupos da ‘Champions’ como segundos colocados do Grupo B, atrás do FC Porto, que, inclusive, chegaram a vencer por surpreendentes 4-0, no Dragão, em setembro do ano passado.

O primeiro encontro de sempre entre Benfica e Club Brugge, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, tem início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, e será dirigido pelo italiano Davide Massa.

À mesma hora, os alemães do Borussia Dortmund recebem os ingleses do Chelsea, também na primeira mão dos oitavos de final, que arrancaram na terça-feira, com os alemães do Bayern Munique a vencerem 1-0 em casa dos franceses do Paris Saint-Germain e os italianos do AC MIlan a receberem e baterem pelo mesmo resultado os ingleses do Tottenham.