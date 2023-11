Benfica e Braga cumpriram

O Benfica venceu este sábado em casa do Desportivo de Chaves (2-0), em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e alcançou provisoriamente o Sporting no topo da tabela, afastando-se ainda do FC Porto.

Depois da derrota dos ‘dragões’ na sexta-feira, em casa diante do Estoril Praia (1-0), os ‘encarnados’ apresentaram-se em Trás-os-Montes com a oportunidade de deixarem o rival a três pontos.

Os campeões em título adiantaram-se primeiro aos 59 minutos, pelo norueguês Aursnes, e fecharam a contagem aos 80, num penálti convertido por João Mário, num lance que suscitou tantos protestos no banco ‘flaviense’ que o treinador, Moreno, foi expulso.

A formação orientada por Roger Schmidt, que voltará a defrontar a Real Sociedad na Liga dos Campeões na quarta-feira, regressou às vitórias, depois de empatar a uma bola com o Casa Pia na ronda anterior, e está agora no primeiro lugar, com 25 pontos, os mesmos do Sporting, que domingo recebe o Estrela da Amadora e, na próxima jornada, visita o Estádio da Luz.

O FC Porto está a três pontos, no terceiro lugar, após um encontro em que o Chaves continuou com os mesmos sete que trazia, ocupando para já o 15.º posto, primeiro acima dos lugares de descida, mas podendo acabar em último, porque Arouca (16.º), Vizela (17.º) e Rio Ave (18.º) ainda não jogaram.

Quem também aproveitou o resultado negativo dos ‘azuis e brancos’ foi o Sporting de Braga, que até começou a perder, após um tento de Pedrão adiantar o Portimonense na ‘Pedreira’ logo aos 10 minutos.

Os minhotos, contudo, não tiveram dificuldade em dar a volta e acabaram a aplicar uma goleada ‘das antigas’ aos algarvios, com meia dúzia de golos na segunda parte: Ricardo Horta empatou aos 48 e Al Musrati, de penálti, fez o 2-1, aos 52.

Depois, entrou em ação o avançado Simon Banza, com o congolês a assistir Álvaro Djaló para o 3-1, aos 59, e a fazer, depois, um ‘hat-trick’, aos 83, 87 e 90, o primeiro de grande penalidade.

Este resultado deixa a equipa de Artur Jorge no quarto lugar, provisoriamente, e com 20 pontos, agora a dois do pódio, tendo ultrapassado o Vitória de Guimarães, que só joga domingo.

Já a formação de Portimão voltou às derrotas e é 10.ª, com 11.

Em dérbi do Minho, o Famalicão impôs-se na receção ao Gil Vicente (3-1), graças a tentos do ‘menino’ Gustavo Sá, de 18 anos, com um grande remate de fora da área aos 36 minutos, de Francisco Moura (44) e Chiquinho (60), com Maxime Dominguez a marcar para a ‘turma’ de Barcelos (67).

Os famalicenses puseram fim a um ‘jejum’ de vitórias que durava há três jornadas e subiram provisoriamente ao sétimo lugar, com 15 pontos, os mesmos do Boavista, sexto.

O Gil, por seu lado, só sabe perder quando joga fora de casa e é 11.º, com 10, podendo também ser ultrapassado.

No domingo, pelas 20:30, o Sporting procura recolocar-se na liderança isolada na receção ao Estrela da Amadora, já depois de o lanterna-vermelha Rio Ave receber o Boavista e de outro dérbi minhoto, entre Moreirense e Vitória de Guimarães, à mesma hora (15:30) do Casa Pia-Vizela.

A 10.ª jornada da I Liga termina na segunda-feira, com o embate entre o Farense e o Arouca no Algarve, em partida que opõe duas equipas da segunda metade da tabela classificativa.