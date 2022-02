Benfica e Braga chegam-se à frente

O Benfica venceu este sábado em casa o Santa Clara (2-1) e o Sporting de Braga bateu o Paços de Ferreira (2-1), em jogos da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aproximando-se dos dois primeiros lugares.

Depois do empate, no Estádio do Dragão, na sexta-feira, entre o líder FC Porto e o campeão e segundo classificado Sporting (2-2), os dois perseguidores mais imediatos aproximaram-se na tabela classificativa, com as ‘águias’ a começarem a perder e ‘virarem’ o resultado no Estádio da Luz.

O iraniano Mohebi adiantou os açorianos aos 20 minutos, mas no segundo tempo surgiu um ‘bis’ do ‘inevitável’ uruguaio Darwin Núñez, cada vez mais destacado no topo da tabela de melhores marcadores, agora com 18, contra 14 do colombiano Luis Díaz, que o FC Porto já vendeu ao Liverpool mas ainda está no segundo posto.

O avançado marcou primeiro de penálti, aos 60, e consumou a reviravolta dois minutos depois, dando novo triunfo aos ‘encarnados’, que agora somam 50 pontos, a 10 da liderança dos ‘dragões’ e a quatro do Sporting.

Quanto à formação insular, a derrota pôs fim a uma série invencível de cinco jogos, seguindo no 10.º posto com 24 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Sporting de Braga reforçou o quarto lugar num jogo em que ‘brilhou’ o ‘capitão’, Ricardo Horta, com dois golos, aos 67 e aos 90 minutos, também aqui a assegurar uma reviravolta.

É que o Paços de Ferreira tinha-se adiantado no marcador em Braga aos 45+1, quando Antunes marcou para os forasteiros, mas a equipa de Carlos Carvalhal conseguiu dar a volta no segundo tempo.

Com este resultado, chegaram aos 41 pontos, mais sete do que o Gil Vicente, que é quinto e ainda vai jogar nesta ronda, além de seguirem a nove pontos do pódio, encurtando para 13 a diferença para o segundo, o Sporting, e para 19 para os ‘dragões’.

O regresso aos triunfos dos minhotos, que tinham perdido o dérbi com o Vitória de Guimarães (2-1) na ronda anterior, ditou o sexto jogo sem vencer para o Paços de César Peixoto, que venceu dois dos oito jogos no comando técnico. Os pacenses têm 21 pontos, no 13.º posto.

Em Portimão, Portimonense e Boavista empataram a uma bola, num duelo entre equipas em ‘crise’ de resultados. Os algarvios adiantaram-se primeiro, com um tento de Ricardo Matos aos 18 minutos.

O terceiro jogo seguido a marcar do croata Petar Musa, que chegou aos nove golos pelos ‘axadrezados’ esta época ao 41.º minuto de jogo, resgatou um ponto para a equipa de Petit.

Ainda assim, a equipa algarvia soma 27 pontos e não vence há oito jogos, enquanto os portuenses não somam três pontos há sete, seguindo com 21 no 12.º posto.

No último jogo do dia, o Estoril pôs fim a um jejum de vitórias que se arrastava desde a 14.ª jornada ao vencer o Tondela pela margem mínima, com um tento solitário de Arthur Gomes a decidir a contenda aos 86, quando já parecia pouco provável que esta partida disputada e equilibrada tivesse golos, face a boas exibições de Trigueira, na baliza dos beirões, e Dani Figueira, na da equipa da casa.

A equipa da Linha consolidou o sétimo lugar, com 30 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, sexto, que no domingo visita o lanterna-vermelha Belenenses SAD. O Tondela é 14.º, com 20.

No domingo, além do Belenenses SAD-Vitória, o dia começa com um dérbi minhoto, entre Famalicão e Moreirense, e termina com outro, entre Vizela e Gil Vicente, antes de o Arouca-Marítimo de segunda-feira fechar a 22.ª ronda.