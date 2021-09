Benfica domina Barcelona na Luz

O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira o Barcelona, por 3-0, numa partida a contar para a segunda jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.

Num jogo que se previa equilibrado, o mau momento dos catalães veio ao de cima quando o avançado Darwin Nuñez furou, pela primeira vez, a baliza de Ter Stegen, logo aos três minutos.

O Barcelona tentou reagir, mas a linha defensiva de Jorge Jesus disse sempre presente.

Já na segunda parte, Rafa, um dos mais inspirados do lado português, ampliou a vantagem aos 69 minutos.

Dez minutos depois, Darwin voltou a fazer o gosto ao pé, na sequência da conversão de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Benfica fica no segundo lugar do Grupo E com quatro pontos, um a menos que o Bayern e três a mais que o Dínamo de Kiev. O Barcelona ainda não pontuou na Champions.

