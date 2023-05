Benfica dá passo de gigante em direção ao título

O Benfica superou este sábado o ‘fantasma’ do Sporting de Braga e bateu os minhotos por 1-0, na Luz, ficando mais perto do título e colocado pressão sobre o FC Porto, na 31.ª jornada da I Liga de futebol.

Após o 3-0 sofrido na primeira volta, no Minho, no final de dezembro do ano passado, que assinalou a primeira derrota em todas as provas na atual temporada, e a eliminação da Taça de Portugal no mesmo palco, em fevereiro, os ‘encarnados’ foram desta vez mais fortes do que o Sporting de Braga e superaram com sucesso o que prometia ser um dos grandes obstáculos no caminho para o título.

Rafa, que não marcava qualquer golo no campeonato há mais de seis meses, desde a 11.ª ronda, assinou o único golo da partida, aos 67 minutos, após excelente passe do brasileiro Neres, deixando o líder a dois triunfos de celebrar o título, com três partidas para disputar.

Mesmo com algum sofrimento à mistura, a equipa de Roger Schmidt aguentou o 1-0 até final e colocou-se provisoriamente com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto, atual campeão e principal perseguidor, que na segunda-feira visita o Arouca, quinto posicionado e grande surpresa da edição 2022/23 da I Liga.

Após o fim de um ciclo de cinco triunfos seguidos na prova, o Sporting de Braga perdeu qualquer esperança que tinha em conquistar o primeiro título da sua história – ainda que não matematicamente – e vai agora tentar, pelo menos, manter o terceiro posto, que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Para já, os minhotos têm sete pontos de avanço sobre o Sporting, quarto, mas os ‘leões’ ainda vão atuar nesta ronda, no domingo, no campo do ‘aflito’ Paços de Ferreira.

O duelo entre Sporting e Benfica, na 33.ª penúltima jornada, em Alvalade, pode revelar-se determinante para as contas do título, mas também para as contas da ‘Champions’.

No Bessa, o Boavista regressou aos triunfos, ao vencer por 1-0 o Estoril Praia, e reacende a possibilidade de regressar às provas europeias.

Um golo de Ricardo Mangas, aos 50 minutos, ditou a vitória dos ‘axadrezados’, que subiram provisoriamente ao nono lugar, com 40 pontos, em igualdade com Desportivo de Chaves (tem menos um jogo) e Casa Pia.

Os boavisteiros estão a quatro pontos do Vitória de Guimarães, na sexta posição, que dá acesso à Liga Conferência Europa, enquanto o Estoril segue no 15.º posto, com 28 pontos, e mantém-se na luta pela manutenção no principal escalão.

Há esperança no Bessa para o regresso à Europa e também há esperança nos Açores para a manutenção do Santa Clara na I Liga, embora apenas através do play-off, com o motivador triunfo sobre o Gil Vicente (3-2).

Ygor Nogueira (23 minutos), Adriano (33) e Matheus Babi (51), de grande penalidade, marcaram os golos dos açorianos, que interromperam uma série de 17 jogos sem triunfos no campeonato, com Fran Navarro (77), de penálti, e Bilel (80) a reduzirem para os barcelenses, que somaram a quarta derrota seguida.

O Santa Clara é 18.º e último, com 19 pontos, menos três do que o Marítimo (16.º), em posição de play-off, e um do que o Paços de Ferreira (17.º), que têm menos um jogo, enquanto o Gil Vicente é 14.º, com 31.