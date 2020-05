Benfica contribuiu para buscas por crianças desaparecidas

O Benfica juntou-se à iniciativa que tem como objetivo contribuir para a procura de crianças desaparecidas, com a publicação de vídeos nas redes sociais, num projeto que envolve mais de 200 clubes em todo o mundo. “Esta ação, que conta com a participação dos 86 membros da ECA (Associação Europeia de Clubes) e de mais de 200 clubes em todo o mundo, apoia a campanha levada a cabo pelo Centro Internacional para as Crianças Desaparecidas e Exploradas (ICMEC). O Benfica, que integra o conselho de administração da ECA, é o único clube português envolvido neste projeto”, referem os ‘encarnados’ em comunicado.

Mais de 200 clubes de futebol de todo o mundo juntaram-se aos italianos da Roma na procura de crianças desaparecidas, data em que assinala o Dia Mundial das Crianças Desaparecidas.

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, uniu-se no último verão a várias organizações que procuram crianças desaparecidas, publicando um aviso de procura a cada anúncio de nova transferência.

Várias crianças que surgiram nos vídeos divulgados pela Roma nas suas redes sociais acabaram por ser encontradas na Grã-Bretanha, Bélgica ou Quénia.

“Os clubes têm uma longa tradição de serem veículos de impacto social – tanto nas comunidades locais como globalmente –, uma tradição de enorme importância no mundo de hoje. Como uma unidade coletiva, os membros da ECA têm uma plataforma incomparável para alcançar milhões em todo o mundo e apoiar aqueles que são particularmente vulneráveis na sociedade”, explicou Charlie Marshall, CEO da ECA, citado no comunicado o Benfica.

Já Bob Cunningham, CEO do ICMEC, salientou que mais de um de um milhão de crianças desaparecem por ano em todo o mundo.

“Uma criança desaparecida é uma criança vulnerável. Embora a maioria possa voltar para casa com rapidez e segurança, muitas permanecem muito tempo desaparecidas”, alertou, explicando que, tendo em conta o enorme número de seguidores dos clubes de futebol, alguém possa reconhecer alguma das crianças desaparecidas.

Equipas como Liverpool, FC Barcelona, Marselha, orientado por André Villas-Boas, Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro, AC Milan, no qual alinha Rafael Leão, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, e Tottenham, treinado por José Mourinho, são algumas das que publicaram vídeos de crianças desaparecidas na rede social Twitter.

Over 250,000 children in Europe go missing every year.

Today, ICMEC has teamed up with the global #FootballCares community to help reunite vulnerable young people with their loved ones.#InternationalMissingChildrensDay #NoChildStandsAlone pic.twitter.com/MkIxk7VsH8

— ICMEC (@ICMEC_official) May 24, 2020