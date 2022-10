Benfica concede reviravolta e está fora da Youth League

O Benfica, detentor do troféu, desbaratou esta terça-feira uma vantagem de dois golos e perdeu por 3-2 na receção à Juventus, na quinta jornada do grupo H da Youth League, ficando afastado da prova.

Os golos marcados por Hugo Félix, aos 28 minutos, e Luís Semedo, aos 31, deram uma vantagem de 2-0 ao intervalo para os ‘encarnados’, mas os italianos deram a volta na segunda parte, por Mbangula, aos 48, e Hasa, aos 63, de grande penalidade, e 79.

O Benfica manteve-se no terceiro lugar do agrupamento, já sem possibilidade de atingir os dois primeiros lugares – que asseguram a continuidade na prova -, cuja ordem será decidida na última ronda, entre os italianos, segundos classificados, e o líder Paris Saint-Germain, vencedor do embate com o lanterna-vermelha Maccabi Haifa, por 3-1.

O Benfica passou do ‘nulo’ para uma vantagem de dois golos no curto espaço de três minutos, entre os 28 e os 31, muito por força da capacidade de Diego Moreira para desequilibrar a defesa italiana e do instinto goleador de Hugo Félix, ainda que no segundo tenha contado com a colaboração involuntária de Luís Semedo.

O irmão do internacional português João Félix inaugurou o marcador após um bom trabalho no interior da área visitante e uma assistência de Diego Moreira, voltando a aproveitar a iniciativa do colega de ataque, aos 31 minutos, para visar a baliza adversária, mas a bola ainda embateu nas costas de Luís Semedo antes de entrar.

A formação transalpina reduziu logo no início da segunda parte, aos 48 minutos, graças a um remate inspirado do belga Mbangula, aproveitando o adiantamento do guarda-redes André Gomes, e restabeleceu a igualdade aos 63, através de uma grande penalidade marcada por Hasa, a punir um corte com a mão de João Tomé na área benfiquista.

A Juventus consumou a reviravolta aos 79 minutos, na sequência de um colocado remate de fora da área de Hasa, e controlou as ‘operações’ até ao apito final, garantindo que discutirá com o PSG o triunfo na ‘poule’ e o apuramento direto para os oitavos de final, pois o segundo colocado ainda terá de disputar um ‘play-off’ de acesso.