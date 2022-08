Benfica começa campeonato com goleada

O Benfica venceu esta sexta-feira o Arouca, por 4-0, em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol, que marcou o arranque da competição e que as ‘águias’ dominaram por completo.

O Benfica, confirmando o bom momento, entrou no jogo praticamente a ganhar, com Gilberto a inaugurar o marcador (08). Rafa (42) fez o 2-0 depois de uma boa jogada individual e, ainda na primeira parte, o reforço Enzo Férnandez (45+7) fez o 3-0. Já na segunda parte, Rafa (86) bisou e fechou a contagem em 4-0.

Como já se esperava, a jogar em casa, o Benfica entrou para os primeiros minutos da época a todo o gás e empurrou a equipa do Arouca para junto da sua área. Por isso, foi sem surpresa que as ‘águias’ se colocaram em vantagem, com Gilberto a marcar o primeiro golo da I Liga. Depois de um excelente desenho no flanco esquerdo, Grimaldo apareceu na esquerda completamente solto para poder cruzar e meteu a bola na cabeça de Gilberto, que fuzilou para o 1-0.

A perder, o Arouca reagiu ao golo do Benfica e espreitou pela primeira vez o ataque, com algumas boas jogadas, que chegaram mesmo a colocar à prova Vlachodimos e a defesa ‘encarnada’.

No entanto, e apesar do período mais ‘apagado’ no encontro, o Benfica reforçou a vantagem já perto do intervalo. Ao minuto 42, Rafa arrancou com a bola ao seu estilo, furou a defesa do Arouca e com ressaltos pelo meio fez a bola chegar a Gonçalo Ramos. O cabeceamento do avançado embateu na trave, mas na recarga o próprio Rafa encostou de forma fácil para o 2-0.

Em tempo de compensação do primeiro tempo, e já em superioridade numérica pela expulsão de Mateus Quaresma no Arouca, o Benfica resolveu em definitivo a questão, com Enzo Férnandez a faturar o 3-0. Gilberto e Neres combinaram na direita, um ressalto na pequena área deixou a bola sem dono e o argentino não se envergonhou e encheu o pé direito para fuzilar o desamparado guarda-redes do Arouca.

Com a vitória assegurada, o Benfica entrou para o segundo tempo em ritmo de treino, baixou muito a intensidade e a espaços ia procurando mais um golo.

Já a pensar no confronto com o Midtjylland, a contar para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Roger Schmidt ‘alinhou’ neste ritmo controlado dos ‘encarnados’ e aproveitou para refrescar a equipa, com as entradas de Bah, Weigl, Yaremchuk e Henrique Araújo.

Já dentro dos cinco minutos finais, e depois de muito rondar a baliza do Arouca, totalmente encostado às cordas, o Benfica fechou o resultado em 4-0, com Rafa a bisar num remate fácil na pequena área, depois de cruzamento do dinamarquês Alexander Bah.