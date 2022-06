Benfica campeão nacional de basquetebol

O Benfica conquistou o título nacional de basquetebol, depois de vencer o FC Porto, por 91-63, na quarta partida dos ‘play-off’, que fecharam com uma vantagem de 3-1.

Os ‘encarnados’, que desde a época de 2016/17 não venciam o campeonato nacional, corrigiram muitas das deficiências mostradas no último embate com os ‘dragões’, na quinta-feira, que perderam por 65-47, e desta feita mostraram uma consistência inabalável.

Os benfiquistas Frank Gaines e Aaron Broussard, com 18 pontos, foram os melhores marcadores do encontro, enquanto, no FC Porto, Vladyslav Voytso, com 15, disfarçou uma prestação pouco inspirada dos nortenhos, marcada por parcos níveis de eficácia a finalizar e pouca agressividade a defender.

Com uma entrada desastrada no jogo, os ‘azuis e brancos’, muito perdulários no lançamento e no passe, permitiram que o Benfica, mesmo sem deslumbrar, ‘cavasse’ uma vantagem de 10 pontos logo nos primeiros quatro minutos, impondo uma superioridade que motivou a equipa.

A formação lisboeta mostrava um jogo bem mais fluído, desenhando eficazes manobras de entendimento na concretização, a que os nortenhos não conseguiam responder, apesar de terem minimizado ‘estragos’ na parte final do primeiro parcial, com um triplo de Miguel Queiroz, que impôs o 23-16 no marcador.

No segundo período, os ‘dragões’ tiveram uma ligeira melhoria na sua prestação, embora insuficiente para quebrar a consistência de um Benfica mais forte, que continuou com bons níveis de eficácia e assertividade nos ressaltos, mantendo uma vantagem quase sempre superior a 10 pontos.

Os portistas, na parte final do parcial, ainda tiveram uma ligeira reação, fechando o período com um 40-33, mas perdendo, por lesão, o seu melhor marcador até então, o holandês Charlon Kloof, que tinha apontado nove pontos.

O regresso do descanso até devolveu uma partida mais equilibrada, em que o Benfica continuava a controlar a vantagem amealhada e o FC Porto, apesar de mais afoito e eficaz, a não conseguir destacar-se em busca na reviravolta.

A meio deste terceiro período, Frank Gaines começou a destacar-se como um dos melhores jogadores em campo, apontando cinco pontos que contribuíram para que o Benfica ‘cavasse’ uma vantagem ainda mais pronunciada no marcador, fechando o parcial com 64-47.

No quarto e último parcial a toada manteve-se, com as ‘águias’ a dominarem e a chegarem uma vantagem de 20 pontos, perante um FC Porto que já não teve ânimo para conseguir muito mais, com o marcador a acumular-se para uns esclarecedores de 91-63 a favor dos ‘encarnados’.

O jogo até terminou num clima de ‘fair-play’, com os jogadores a saudarem-se, mas, numa altura em que os festejos do Benfica subiram de tom, acabaram alguns atletas, de ambas equipas, por se envolverem num confronto físico, que foi sanado com a pronta intervenção das duas comitivas.