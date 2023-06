Benfica bicampeão português de basquetebol

O Benfica sagrou-se bicampeão português de basquetebol, com novo triunfo no pavilhão do rival Sporting, desta feita por 85-101, num quarto jogo da final do ‘play-off’ marcado pela polémica com Travante Wiliams.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Benfica, que ao intervalo vencia por 45-48, foi mais uma vez superior, garantindo a necessária estabilidade emocional para resolver a derradeira eliminatória e celebrar mais uma conquista, sem, contudo, receber o troféu.

A despenalização do extremo naturalizado português Travante Williams, depois de agredir um agente da autoridade no terceiro dérbi lisboeta (57-101), levou o Benfica a recusar participar na cerimónia oficial de entrega da taça, no final da partida, da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), e a optar por celebrar no seu pavilhão.

Durante o jogo, o base norte-americano Toney Douglas foi o melhor marcador, com 25 pontos, seguido do extremo Betinho Gomes, com 23. Do lado do Sporting, quem contribuiu com mais pontos foi mesmo Travante Wiliams, ao fazer 17.

À semelhança do que sucedeu no terceiro duelo, o Sporting iniciou a partida por cima (5-0), mas o Benfica anulou rapidamente a diferença e o primeiro período progrediu com o equilíbrio a ser a nota dominante, até que os ‘leões’ apontaram dois ‘triplos’ seguidos.

Esses lançamentos, de Eddy Polanco e Diogo Ventura, conferiram mais confiança aos comandados de Pedro Nuno Monteiro (25-18), terminando os primeiros 10 minutos do dérbi com uma vantagem de cinco pontos, a 28-23, que, contudo, não durou muito.

Os benfiquistas arrancaram muito bem o segundo quarto e igualaram de pronto o jogo (28-28), sucedendo-se uma longa troca de pontos entre as duas equipas, até aos 42-42, quando, nos 30 segundos finais, três ‘triplos’ ditaram o marcador ao intervalo (45-48).

Um parcial de 10-3 no reatamento, a favor dos ‘encarnados’, criou a maior diferença no resultado até então, mas os 11 pontos de vantagem obtidos pelo conjunto de Norberto Alves foram insuficientes, contra um Sporting galvanizado pelo forte apoio dos adeptos.

O treinador Pedro Nuno Monteiro pediu a reação e o suporte do pavilhão na altura do pior momento do Sporting no encontro, sendo a ‘melhor’ estratégia que podia ter tido, pois os ‘leões’ conseguiram operar a reviravolta e terminar o período na frente (70-69).

A formação ‘leonina’ entrou para o último período a ampliar a vantagem (74-69), mas uma reação tremenda do Benfica voltou a alterar o rumo dos acontecimentos, com um surpreendente parcial de 15 pontos sem resposta (74-84) e as emoções ‘à flor da pele’.

Ivan Almeida recolheu aos balneários após exclusão, mas revelou-se apenas uma ligeira contrariedade para as ‘águias’, que souberam ter capacidade emocional para segurar – e até aumentar – a distância pontual, contra um Sporting que tentou, mas sem sucesso.

Face a um pavilhão resignado com o desaire, o Benfica fechou o jogo com dois ‘triplos’ consecutivos de Betinho Gomes e voltou a superar a barreira dos 100 pontos no reduto do rival lisboeta (85-101), celebrando o 29.º título do seu historial e o segundo seguido, mas sem aceitar participar na cerimónia de entrega do troféu, em conflito com a FPB.