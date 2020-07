Benfica bate na Luz o Boavista

O Benfica venceu na Luz o Boavista por 3-1, num encontro da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que foi comandado pela primeira vez por Nélson Veríssimo, sucessor provisório de Bruno Lage.

André Almeida, aos 13 minutos, Pizzi, aos 31, e Gabriel, aos 42, apontaram os tentos dos campeões nacionais, que somavam cinco jogos sem vencer em casa em todas as competições, enquanto Dulanto faturou para os ‘axadrezados’, aos 64.

A formação ‘encarnada’, segunda colocada, passou a contar 67 pontos, provisoriamente menos três do que o líder FC Porto e mais 12 em relação ao Sporting, terceiro, enquanto o Boavista manteve-se com 38, no nono posto.