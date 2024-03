Benfica bate Casa Pia pela diferença mínima

O golo solitário de Arthur Cabral, marcado apenas aos 74 minutos, retratou a dificuldade que o Benfica teve para vencer o Casa Pia, por 1-0, e subir provisoriamente à liderança da I Liga de futebol.

Em jogo da 26.ª jornada do campeonato, disputado hoje em Rio Maior, o avançado brasileiro saltou do banco, aos 59, para dar o triunfo aos ‘encarnados’, que, assim, colocam pressão sobre o Sporting, que recebe o Boavista, às 20:30.

Com este triunfo, o segundo consecutivo no campeonato, equipa liderada por Roger Schmidt chegou aos 64 pontos, contabilizando agora mais dois do que o rival lisboeta, que ainda não entrou em ação nesta ronda.

Relativamente ao ‘onze’ que venceu os escoceses do Rangers, 1-0, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, o técnico das ‘águias’ apenas fez entrar João Mário para o lugar de David Neres, que foi relegado ao banco, onde nem sequer esteve Kokçu.

O médio ficou fora da convocatória do técnico alemão depois da recente entrevista ao jornal De telegraaf, dos Países Baixos, em que afirmou que o clube não lhe dá a devida importância e criticou o treinador por lhe dar diversas tarefas diferentes em campo.

Por seu turno, no primeiro jogo da carreira de treinador diante das ‘águias’, o técnico Gonçalo Santos optou por reforçar o ‘miolo’, apostando num ‘3-5-2’, contrariamente ao ‘3-4-3’ na derrota diante do Estrela da Amadora, por 3-1, na ronda anterior. Ângelo Neto e Telasco Segovia entraram para o meio-campo, sendo que a frente de ataque ficou entregue a Felippe Cardoso e Nuno Moreira.

O início de jogo foi, tal como se previa, de maior ascendente do Benfica, todavia, pertenceram ao Casa Pia as duas grandes oportunidades de golo.

Aos 10 minutos, Larrazabal, que tinha marcado o golo do Casa Pia no empate na Luz (1-1), na primeira volta, surgiu à entrada da área, após um excelente contra-ataque dos ‘gansos’, e, sem oposição, não teve engenho para bater Trubin.

Cinco minutos volvidos, o brasileiro Felippe Cardoso não fez melhor à entrada da pequena área.

A resposta dos ‘encarnados’ surgiu pouco depois por Marcos Leonardo, que, lançado em desmarcação por Florentino, obrigou Ricardo Batista a aplicar-se.

O lance despertou o Benfica, que nos instantes seguintes voltou a controlar as incidências do encontro, ainda que sem conseguir traduzir essa vantagem no marcador.

Foi, aliás, o Casa Pia a voltar a ficar perto do golo: aos 38, Pablo Roberto assinou uma bela jogada individual, à direita do ataque, e ‘atirou’ com perigo à baliza das ‘águias’.

Respondeu António Silva, na sequência de um livre cobrado por Di Maria, mas para as mãos do guarda-redes dos ‘gansos’, que justificavam o ‘nulo’ registado ao intervalo.

Na segunda metade, e apercebendo-se da capacidade do Casa Pia sair em contra-ataque, o Benfica quis resolver cedo, como comprovaram as várias aproximações à área da equipa treinada por Gonçalo Santos, primeiro por Di María, e depois por António Silva, que subiu a zonas adiantada para cabecear com muito perigo.

O golo teimava em surgir e a solução estava mesmo no banco. Aos 59, Schmidt lançou David Neres e Arthur Cabral, este último que, após 15 minutos, viria a conseguir o que até então ninguém tinha feito.

O avançado ultrapassou o defesa adversário à direita do ataque e, de pé esquerdo, ‘disparou’ para resolver o encontro.

O brasileiro ainda viria a tentar novamente – valeu a atenção de Ricardo Batista –, assim como a formação do Casa Pia, que já não teve forças para chegar ao empate e somar um bom resultado diante do Benfica.

Concluída a 26.ª jornada, os casapianos ocupam o 11.º posto, com 27 pontos em jogos, ao passo que o Benfica continua a pressionar o Sporting, garantindo, para já, que terminará a jornada na liderança caso os ‘leões’ não triunfem na receção aos ‘axadrezados’.