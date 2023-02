Benfica bate Arouca e reforça liderança

O Benfica reforçou a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em Arouca por 3-0, para a terceira vitória consecutiva fora sem sofrer golos em 11 dias, em encontro da 18.ª jornada.

João Mário, aos 25 e 54 minutos, para passar a somar 10 tentos na prova, e o suplente croata Petar Musa, aos 80, selaram o triunfo dos ‘encarnados’, que alinharam sem Rafa, Gonçalo Ramos e o argentino Enzo Fernández, eventualmente de saída da Luz.

Com este resultado, o Benfica passou a somar 50 pontos, em 19 jogos, mais 10 do que o Sporting de Braga, 11 face ao FC Porto e 18 em relação ao Sporting, todos com 17 encontros disputados, enquanto o Arouca manteve-se com 26 e caiu para sétimo.