Benfica B venceu Torneio da Póvoa de Varzim

O Benfica B, da II Liga portuguesa de futebol venceu o Torneio de Verão da Póvoa de Varzim, depois de bater, por 3-0, no jogo da final, o Tondela, também do segundo escalão.

Os ‘encarnados’, que na meia-final, sábado, tinha superado os anfitriões do Varzim, da Liga 3, numa decisão em grandes penalidades, conquistaram o primeiro lugar do torneio, construindo o triunfo com os golos de Gustavo Varela (16 minutos) e com Gilson Benchimol a ‘bisar’ (78 e 81).

Os beirões, que na meia-final de sábado, tinha afastado o Vitória de Guimarães, da I Liga, também numa decisão nos penáltis, ficaram com o segundo lugar do torneio.

Antes desta final, também hoje, no jogo da atribuição do terceiro lugar, o Varzim venceu o Vitória de Guimarães, também em grandes penalidades (5-4), depois de um empate a dois golos que se verificou no final do tempo regulamentar.

Os vimaranenses até começaram melhor o jogo, com um golo de Gonçalo Nogueira, aos 29 minutos, mas os poveiros resgataram a igualdade, ainda antes do intervalo, num penálti cobrado por João Vieira.

No segundo tempo, o Vitória de Guimarães recolou-se em vantagem, já aos 82 minutos, por intermédio Rodrigo Duarte, mas já no tempo de compensação o Varzim voltou a empatar, com um tento, de Guga (90+1), levando a decisão para grandes penalidades, onde os locais foram mais eficazes.