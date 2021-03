Benfica avassalador bate Belenenses SAD

O Benfica venceu o Belenenses SAD 3-0, em jogo da 22.ª jornada I Liga de futebol resolvido na segunda parte, período em que a equipa de Jorge Jesus foi avassaladora.

Os golos do jogo surgiram somente na segunda parte, com o Benfica a resolver o encontro em 10 minutos fatídicos para o Belenenses SAD: Seferovic ‘bisou’, aos 55 e 58 minutos, e Lucas Veríssimo, defesa brasileiro que chegou ao Benfica em janeiro, estreou-se a marcar de ‘águia ao peito’, aos 65.

Com este triunfo, o terceiro consecutivo, o Benfica, quarto classificado da I Liga, soma agora 45 pontos, a um do Sporting de Braga, que tem menos um jogo, e a três do FC Porto, que é segundo classificado à condição. Já o Belenenses, com 22 pontos, mantém-se na 12.ª posição, três pontos acima da zona de despromoção.

Num relvado que tem sido notícia desde há largas semanas pelas más condições que apresenta, Belenenses SAD e Benfica entraram cautelosos no jogo e as primeiras ocasiões de maior perigo só começaram a surgir depois dos primeiros 20 minutos.

Aos 23, na primeira grande oportunidade no Jamor, Grimaldo desmarcou Pizzi com um passe entre os centrais, mas Kritciuk saiu dos postes e ‘tirou o pão da boca’ ao capitão das ‘águias’.

Logo de seguida, Rafa cruzou com acerto para a área e Seferovic antecipou-se a Kritciuk, mas falhou o alvo, com a bola a passar poucos centímetros acima da barra dos ‘azuis’.

Depois de duas oportunidades consecutivas do Benfica, o Belenenses soltou-se e a apatia da defesa dos ‘encarnados’ ia resultando no primeiro golo da noite, e para o Belenenses. Com total liberdade junto à área ‘vermelha e branca’, Ruben Lima serviu Varela e o extremo disparou forte para uma defesa de recurso de Helton Leite.

O Belenenses equilibrou a partida, mas, novamente como resultado de um erro do adversário, o Benfica teve a última oportunidade da primeira parte para inaugurar o marcador: Waldschmidt conduziu o contra-ataque do Benfica, soltou no momento exato para Seferovic, mas o russo Kritciuk voltou a crescer na baliza do Belenenses SAD e impediu a finalização do suíço.

O Benfica entrou no segundo tempo determinado em chegar à vantagem e resolveu o encontro em dois lances em que Haris Seferovic foi protagonista, ao ‘bisar’ no encontro.

Aos 55, Grimaldo cruzou da esquerda para o suíço encostar bem no centro da área e, três minutos depois, o avançado voltou a usar o pé esquerdo para faturar o seu 11.º golo na Liga: Diogo Gonçalves desmarcou o helvético com um passe em profundidade, o ponta de lança olhou para Kritciuk e meteu a bola onde quis, colocando o marcador em 2-0.

Os dois golos de rajada deixaram o Belenenses atordoado e pior ficou com o 3-0, da autoria de Lucas Veríssimo, que se estreou a marcar com a camisola ‘encarnada’. O central brasileiro respondeu a um canto, aproveitou a desconcentração dos defesas do Belenenses SAD e encostou para a baliza com o peito.

Com o vencedor encontrado e o Belenenses completamente entregue, o Benfica podia ainda ter aumentado a vantagem no Estádio Nacional, mas Seferovic falhou o ‘hat-trick’ aos 80, num remate à entrada da área, que passou a rasar o poste.