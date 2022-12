Benfica aproveita inverno para “arrumar a casa”

O Benfica anunciou esta semana a saída do futebolista brasileiro Rodrigo Pinho para o Coritiba, treinado pelo português António Oliveira.

“O Benfica informa que chegou a acordo com o Coritiba para a cedência, a título definitivo, do futebolista Rodrigo Pinho”, pode ler-se num curto comunicado hoje divulgado pelas águias , líderes da I Liga portuguesa.

Desejando-lhe “as maiores felicidades”, os encarnados encerram um capítulo curto e sem sucesso do avançado na Luz, tendo chegado em 2021/22 para fazer apenas três jogos (um golo), com mais sete este ano.

Chegado a Portugal em 2015/16 pela mão do Sporting de Braga, passou pelo Nacional, mas foi no Marítimo, também da Madeira, que se notabilizou, com 39 golos em 118 jogos, justificando a transferência para os lisboetas.

Agora, ruma a novo desafio, voltando ao Brasil para jogar no primodivisionário Coritiba no Brasileirão de 2023, reforçando o lote de opções à disposição de António Oliveira, que se vai estrear no clube na próxima época.