Benfica à espera de adversário na Champions de voleibol

O Benfica, campeão português de voleibol, defronta o vencedor da eliminatória entre os macedónios do Strumica e os neerlandeses do Dynamo Apeldoorn, na segunda ronda de qualificação da Liga dos Campeões.

A equipa lisboeta vai procurar manter-se na corrida pelo acesso à fase de grupos da mais importante prova europeia em 2022/23, em dois jogos marcados para 06 e 13 de outubro, com o vencedor da ronda inaugural de apuramento.

O Sporting, vice-campeão nacional, defronta os estónios do Pärnu nos 16 avos de final da Taça Challenge – da qual foi afastado na temporada passada nos ‘oitavos’ pelos franceses do Narbonne Volley, futuros campeões -, em 10 de novembro, fora, e em 17, em Lisboa.

O Fonte do Bastardo, terceiro classificado no campeonato português, entra mais cedo em ação na mesma prova, nos 32 avos de final, defrontando o vencedor da Taça WEVZA, uma nova competição, jogando com os finlandeses do Akaa na ronda seguinte, caso se qualifique.

Na Taça Challenge feminina, o AJM FC Porto, campeão nacional, e o Clube K estreiam-se nos 32 avos de final, frente às neerlandesas do Apollo 8 Borne e às suíças do Düdingen, respetivamente.