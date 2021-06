Benelux: 300 inscritos nas provas de certificação em português

A Coordenação de Ensino Português no Benelux recebeu cerca de 300 inscrições para as provas de certificação de competências em português, 205 das quais referentes a alunos dos cursos de língua e cultura portuguesas no Luxemburgo.

Estas provas realizar-se-ão no próximo dia 26 de junho, abrangendo os diferentes níveis de proficiência previstos no Quadro de Referência para o Ensino de Português no Estrangeiro (QuaREPE).

No Luxemburgo, onde há mais candidatos, foi efetuada uma distribuição por três centros de exame, de acordo com a idade e as provas a que se vão submeter e, sempre que possível, próximos da sua área de residência: