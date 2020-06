Bem vindo a casa. Bem vindo a Esposende

Apostado no apoio constante à dinamização da economia do concelho, o município de Esposende, identificou a necessidade de criar novas ferramentas de estímulo à iniciativa empreendedora, captação de investimento e apoio ao desenvolvimento das atividades empresariais, sustentado numa rede de parceiros e conhecimento.

Uma necessidade suprimida pela criação da START Esposende, que se apresenta como uma Agência de Investimento e Incubadora de Empresas.

Capaz de prestar um apoio de proximidade, a START Esposende pretende estar presente na vida das empresas, desde o apoio de novas ideias de negócio, acolhimento dos investidores e empreendedores, instalação nas zonas de acolhimento empresarial e serviços de after-care para a empresa e seus colaboradores.

No âmbito das suas competências, a START Esposende assume-se como um verdadeiro parceiro dos projetos empresariais que pretendam aportar mais valia para a economia local, disponibilizando uma rede de parceiros imprescindíveis para o sucesso dos projetos empresariais.

Ao serviço dos investidores, das empresas e dos empreendedores, estará também o Espaço Empresa, onde, no âmbito do protocolo estabelecido com o IAPMEI, será possível aproximar ainda mais os investidores, empresários e empreendedores das inúmeras entidades da administração pública que intervêm na formalização, crescimento, ou seja, na vida das empresas.

Um projeto inovador que pretende ainda interagir diretamente com o património cultural e natural, com a economia social e com a promoção turística do concelho, valorizando as suas excecionais condições para investir, visitar e acima de tudo para viver.

Um projeto que se assume como um verdadeiro motor do desenvolvimento da economia do concelho de Esposende, capaz de marcar o ritmo de um crescimento sustentado, assegurando uma visão de responsabilidade social, ambiental, tecnológica, focado no bem-estar das pessoas e da comunidade.

Um projeto que faz de Esposende a nova casa de quem pretende investir, por isso, Bem-vindo a Casa.

Descubra mais sobre a START Esposende: