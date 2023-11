Bellingham “limpou” Golden Boy com 97% dos votos

O internacional inglês Jude Bellingham, de 20 anos, do Real Madrid, foi eleito ‘Golden Boy’, prémio anual do Tuttosport que distingue o maior talento entre os futebolistas abaixo dos 21 anos.

Bellingham foi eleito com 485 pontos de um máximo de 500, numa votação em que recebeu 97% dos votos, a mesma percentagem obtida por Kylian Mbappé, quando foi distinguido com o mesmo prémio em 2017, mas então com apenas 30 jornalistas a votarem, menos 20 do que atualmente.

“Por isto, Jude Bellingham, com 13 golos em 13 jogos com a camisola ‘blanca’, é o rei dos reis do Golden Boy. Estratosfericamente galático. O Verstappen dos mais talentosos sub-21”, escreve o jornal italiano.

O futebolista inglês sucede no prémio de Golden Boy a dois jogadores do FC Barcelona, os espanhóis Pedri e Gavi, o primeiro o mais votado em 2021 e o segundo no último ano, a seguir a Haaland, escolhido em 2020.

Portugal conta com dois futebolistas na galeria destes maiores talentos, com Renato Sanches, escolhido em 2016, e João Félix, em 2019.

António Silva e João Neves, ambos do Benfica, integravam a lista de candidatos ao prémio deste ano, bem como o marfinense Diomandé, defesa do Sporting.

Na mesma categoria de Bellingham, mas em femininos, a colombiana Linda Caicedo, também do Real Madrid, foi a mais votada para ‘Golden Girl’, distinção atribuída no feminino apenas desde 2018 e nas primeiras edições para jogadoras do futebol italiano.

O Tuttosport atribuiu também prémios para os melhores futebolistas acima dos 21 anos, em masculinos e femininos, com Haaland (Manchester City) e Aitana Bonmati (FC Barcelona), recentemente eleita Bola de Ouro, a serem os mais votados.

Em outra categoria, Lamine Yamal (FC Barcelona), de 16 anos, foi premiado como o ‘Golden Boy mais jovem’ e Giorgio Scalvini (Atalanta) como o maior talento sub-21 de Itália.