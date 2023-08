Bélgica vai ter hino em três línguas. E será apresentado já em setembro

Uma nova versão da Brabançonne, o hino nacional da Bélgica, agora nas três línguas oficiais do país, será cantada pela primeira vez durante o jogo de qualificação para o Euro2024 entre os Diabos Vermelhos e a Estónia, a 12 de setembro, em Bruxelas.

Enquanto até agora, jogadores e espectadores cantavam o hino na sua língua materna, francês, holandês ou, mais raramente, alemão, a federação belga de futebol criou uma “nova versão da Brabançonne misturando as três línguas oficiais do país.

“O conhecimento do hino nacional belga é mau, tanto entre os jogadores como junto do público. A federação quer remediar isso relançando a Brabançonne (…) que todos vão cantar a partir de agora misturando as três línguas nacionais”, explicou a federação em comunicado de imprensa, especificando que a letra será transmitida nos ecrãs do estádio para ajudar os adeptos a acompanharem o hino.

“O novo hino simboliza a irmandade que existe entre os torcedores. Já apoiam a equipa como um só, a partir de agora também cantarão a uma só voz”, acrescentou Michaël Schockaert, gestor de marketing da Real Federação Belga de Futebol.

A Bélgica, onde as questões linguísticas são um assunto delicado, tem três línguas oficiais: holandês ou flamengo (falado por cerca de 60% da população), francês (40%) e alemão (menos de 1%).

O país é regularmente abalado por disputas comunitárias ou linguísticas entre flamengos e falantes de francês.