Bélgica recebe as jornadas das línguas e culturas

Entre 7 e 9 de outubro, Le Palais, em Arlon, recebe o evento “Journées Langues et Cultures”, organizado pela ASBL Fondation Jean-Baptiste Nothomb.

Em comunicado a organização sublinha que “o evento este ano pretende reavivar o gosto pelas línguas, que abrem o diálogo, para além das fronteiras”. Bem como, visa “destacar as muitas facetas do multilinguismo”.

Acrescenta ainda que “as atividades, conferências e exposições oferecidas farão com que os participantes descubram aspetos por vezes desconhecidos das culturas, mas sobretudo das línguas”.

As jornadas irão terminar com um concerto de fado a 9 de outubro às 18h00, cujo valor de entrada é de dez euros, quando comprado com antecedência, e 15 euros no local.

As conferências e exposições estão abertas sem reserva, no entanto, a organização convida os participantes a inscreverem-se nas diferentes atividades do fim-de-semana, especialmente para o concerto através do formulário de inscrição.