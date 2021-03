Bélgica não desconfina e apanha susto com turistas de Páscoa

O governo belga tinha anunciado na semana passada uma série de medidas novas e muito rígidas para “quebrar a terceira onda” da epidemia de coronavírus. As profissões de contactos não médicos (cabeleireiros em particular) fecharam novamente desde sábado, e os negócios “não essenciais” só poderão receber clientes com hora marcada durante várias semanas.

Esat semana, a última antes do intervalo de duas semanas das férias da Páscoa, apenas as creches permanecerão abertas, enquanto a educação a distância será praticada para todos os outros níveis, do primário ao superior. “O objetivo é conseguir reabrir totalmente as escolas no dia 19 de abril”, após as férias, disse o primeiro-ministro De Croo.

Entertanto, esta quarta-feira as autoridades belgas viram-se confrontadas com grandes movimentações de população sobretudo no sentido da costa para aí passarem o fim-de-semana de Páscoa.

As viagens não-essenciais para fora da Bélgica permanecem proibidas até o final das férias da Páscoa (ou seja, até 18 de abril inclusivé), prometendo o governo controlos de fronteira “significativamente reforçados”.