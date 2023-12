Bélgica já tem associação de antigos alunos da Universidade de Coimbra

Foi constituída este sábado, dia 1 de dezembro, em Bruxelas, a Associação Alumni da Universidade de Coimbra na Bélgica, numa sessão que decorreu no Parlamento Europeu, com a presença da eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, uma das fundadoras da associação.

São fundadores da associação, 23 antigos alunos da Universidade de Coimbra a viver e trabalhar na Bélgica, nomeadamente nas instituições europeias, em consultoras, universidades e escritórios de advogados.

Segundo Rui Faria da Cunha, advogado e presidente da recém-criada associação, “a associação irá reforçar os laços existentes entre os antigos alunos da Universidade de Coimbra a residir Bélgica e as ligações destes com a alma mater”. “Quando se vive e trabalha no estrangeiro, é especialmente importante manter e renovar o espírito académico que nos uniu e marcou na nossa passagem por Coimbra”, acrescentou.

A Associação Alumni da Universidade de Coimbra na Bélgica integra a Rede Alumni UC, uma iniciativa da Reitoria da Universidade de Coimbra com o objetivo de reforçar os laços entre a UC e todos os seus antigos estudantes, promovendo a comunicação e troca de experiência permanentes.

(Na foto acima, da esquerda para a direita: Georges Martyn, Jorge Vitorino, Rui Faria da Cunha, Maria Manuel Leitão Marques, Miguel Medeiros, Eliana Martins, Nuno Silva, Sofia Nobre, Ana Cabo, Miguel França, Joana Benzinho, Dominique Loureiro, Catarina Moleiro, João Simões de Almeida e José Peres. Foram ainda fundadores da associação: Vítor Martins, Bernardo Silva, Jorge Morgado, Álvaro Oliveira, Joana Patrício, Gonçalo Mendes e Isabel Martins e Beatriz Nobre)