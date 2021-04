Bélgica interdita voos de e para o Brasil

A Bélgica anunciou esta terça-feira que vai interditar todas as ligações aéreas de e para o Brasil devido à evolução da pandemia neste país.

A notícia está a ser avançada pelo Le Soir, que indica ainda que a lista de países afetados integra ainda a Índia e a África do Sul.

Recorde-se que a Bélgica é o 27.º país mais afetado do mundo pelo novo coronavírus. Até à data registaram-se 976,088 casos de infeção e 24,065 óbitos.

Índia, Brasil e África do Sul figuram, respetivamente, na segunda, terceira e vigésima posição do ranking de países mais afetados, de acordo com os dados da Worldometer.