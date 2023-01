Bélgica expulsa imã radical que França já tinha tentado deportar

No final de julho de 2022, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou a expulsão do território francês do imã marroquino Hassan Iquioussen. Mas o religioso não foi localizado quando a ordem de deportação foi finalizada tendo fugido para a Bélgica.

A ordem de expulsão, que inclui também uma proibição de retorno, pois Hassan Iquioussen está inscrito no arquivo de pessoas procuradas e, portanto, no sistema de informação Schengen, o que permite denunciar e impedir sua entrada no espaço europeu.

O anúncio também foi feito pela secretária de Estado belga para o Asilo e Migrações na sua conta no Twitter, saudando o reenvio do “pregador do ódio Iquioussen” e a “boa cooperação” com a França nesta questão.

“Não podemos permitir que um extremista percorra o nosso território. Qualquer pessoa que não tenha o direito de estar aqui deve ser deportada”, disse em comunicado.