Bélgica desconfina um bocadinho antes

As autoridades belgas decidiram esta sexta-feira antecipar as medidas de desconfinamento de alguns dias: em vez de dia 1 de julho, as restrições serão aliviadas dia 27 de junho.

O governo anunciou que há menos de 500 pessoas nos cuidados intensivos e que na última semana se registaram apenas 75 internamentos devido à covid-19.

A partir de 27 de junho, a proibição de reuniões em privado é revogada. Além dos residentes numa casa, podem ser recebidas até oito pessoas (quatro atualmente).

A proibição de ajuntamentos em vias e espaços públicos termina em 27 de junho. Assim como as restrições às manifestações.

Nos restaurantes e a partir de 27 de junho, são permitidas no máximo oito pessoas por mesa, não incluindo crianças até 12 anos e cafés e restaurantes podem fechar à uma da manhã. Uma família, independentemente do seu tamanho, pode compartilhar a mesma mesa. A partir de 27 de junho, o horário de fecho obrigatório dos estabelecimentos passa da uma da manhã para as cinco. Além disso: o número de clientes admitidos em banquetes ou receções deixa de ser limitado.