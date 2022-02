Bélgica autoriza semana de quatro dias de trabalho

O governo belga aprovou esta terça-feira a semana de trabalho de quatro dias e a possibilidade de os empregados poderem ignorar os contactos dos seus patrões fora do horário laboral.

Após o anúncio de várias reformas no mercado de trabalho belga por parte do primeiro-ministro, Alexander de Croo, a semana de trabalho vai deixar de ser obrigatoriamente de cinco dias. O governante afirma que o objetivo da medida é fortalecer as empresas e os trabalhadores.

Esta medida vai incidir voluntariamente nos funcionários que a pedirem, com os empregadores a necessitar de fortes argumentos para recusar o pedido.

O ministro da Economia e do Trabalho, Pierre-Yves Dermagne, salientou que será mais fácil a conciliação da “vida profissional com a pessoal”.

“A medida beneficiará aqueles que gostariam de passar mais tempo com os seus filhos”, acrescentou Dermagne, salientando que beneficiará também pais separados ou divorciados que partilham custódias dos filhos.

O presidente do Partido Socialista belga, Paul Magnette, reforçou que haverão pais que “desejam poder trabalhar um pouco mais durante a semana em que não têm a guarda dos seus filhos, para na semana em que estão a cuidar deles terem um pouco mais de tempo livre”. O líder reforçou também que foram “a favor da redução do tempo de trabalho, mas, entretanto, a vida está a mudar, o mundo está a mudar, e muitas pessoas querem organizar o seu trabalho de forma mais flexível”.

Está também contemplado o direito a desconectar do trabalho. Desta forma, os patrões “não poderão exigir que o trabalhador responda a emails das chefias das 23h00 às 05h00”.

Mas há mais alterações nesta reforma laboral. Para tornar o emprego mais dinâmico, o acordo prevê que um funcionário possa começar a trabalhar para outro empregador durante o pré-aviso de saída no seu trabalho cessante. Haverá ainda uma maior proteção dos trabalhadores em plataformas online como a Uber ou a Deliveroo, como o direito de cada funcionário a cinco dias de formação por ano.