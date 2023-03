Belgas vão investir 1.8 milhões na Figueira da Foz

A Avesta Battery & Energy Engineering e a Câmara Municipal da Figueira da Foz rubricaram esta terça-feira um acordo tendo em vista a instalação de um centro de inovação e desenvolvimento associado à indústria automóvel.

De acordo com o Diário As Beiras, Noshin Omar, presidente do conselho de administração da empresa belga, este será o seu primeiro centro de inovação e desenvolvimento na Europa e contemplará, na fase inicial, um investimento de 70 milhões de euros. O plano, contudo, passa por investir até 1.8 milhões no projeto.

Designado GigaPort, este centro empregará desde o início cerca de 200 pessoas, sobretudo engenheiros, mas a criação de postos de trabalho diretos e indiretos poderá ascender aos dois milhares.

A atividade, adianta o mesmo diário, será iniciada em 2025.