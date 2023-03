Belgas foram a Colónia ganhar. Alemães recordam que era “a feijões”

A Bélgica venceu nesta terça-feira a Alemanha por 3-2, em jogo de preparação disputado na cidade de Colónia.

Três minutos chegaram para derrubar o conjunto de Hansi Flick. Ao minuto seis, Yannick Carrasco abriu o marcador, sobrando para Lukaku o segundo golo, ao minuto nove. Os dois golos vieram da mesma fábrica: Kevin de Bruyne.

Os germânicos, dispensados da corrida ao Euro’2024 por serem os anfitriões da prova, não foram felizes. À meia hora de jogo, Goretzka saiu do campo com o pé ligado, sinal de alarme para Tuchel e o Bayern Munique, a quatro dias do clássico alemão. Já Wirtz não agradou, tendo saído à mesma hora para jogar Emre Can.

O golo que reduziu a desvantagem surgiu ao minuto 44, logo antes do intervalo. De grande penalidade, Fullkrug encarregou-se de converter, assinando o terceiro golo em dois jogos pela Alemanha. Numa segunda parte de sentido único, a melhor equipa cedeu. Kevin de Bruyne, depois de duas assistências, ‘matou’ o jogo à entrada do minuto 80, naquele que foi o primeiro remate da Bélgica na segunda parte. Gnabry lá encontro o caminho do golo, mas já era tarde.

Com este resultado, a Alemanha encerra a fase de preparação para o Euro’2024 com uma derrota, mas as críticas são muitas sobre o estado da Mannschaft. Os jogadores recordam que o jogo era “apenas” de preparação. A imprensa belga recorda esta noite que os anfitriões do próximo europeu de futebol vão disputar jogos que “de amigáveis não têm nada…”.