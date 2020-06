Belenenses e Guimarães empatam a uma bola

O Belenenses SAD empatou 1-1 com o Vitória de Guimarães, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado na Cidade do Futebol, Oeiras, com as duas equipas a aumentarem a série de jogos sem perder.

A jogar na Cidade do Futebol, a sua casa até ao final da época, devido à pandemia da covid-19, o Belenenses SAD inaugurou o marcador, com um autogolo de Sacko, aos 28 minutos, mas João Carlos Teixeira, aos 39, empatou a partida.

Com este empate, o Belenenses SAD aumentou para seis os jogos consecutivos sem perder no campeonato e está em 12.º, com 30 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que não perdeu nos últimos quatro jogos, está em sexto, com 39 pontos.