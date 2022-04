Belenenses assustou mas Darwin resolveu

O Benfica venceu hoje o Belenenses SAD, por 3-1, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em que o grande destaque foi Darwin, que com um ‘hat-trick’ decidiu o jogo a favor das ‘águias’.

Com muitas mudanças no onze inicial promovido por Nélson Veríssimo, o Benfica foi surpreendido pelo Belenenses SAD cedo no jogo, que se adiantou no marcador por Afonso Sousa (03). Depois entrou em ação Darwin, que fez a reviravolta para os ‘encarnados’ com golos aos 22, 54 e 58 minutos.

Este triunfo coloca fim a um ciclo negativo para o Benfica, com duas derrotas consecutivas, frente ao Sporting de Braga, para a I Liga portuguesa, e ao Liverpool, para a Liga dos Campeões. A equipa da Luz mantém-se no terceiro lugar, agora com 64 pontos, a seis dos Sporting, que ainda este sábado joga em Tondela. Já o Belenenses SAD, com 21 pontos, cai para o último lugar do campeonato, ultrapassado pelo Moreirense, que esta sexta-feira venceu o Gil Vicente.

Apesar de uma entrada agressiva nos primeiros instantes de jogo, o Benfica começou o encontro praticamente a perder, depois de Taarabt – uma vez mais – deixar o Benfica desequilibrado e Afonso Sousa ter inaugurado o marcador no Estádio da Luz.

Logo aos três minutos, o número 10 do Belenenses SAD ganhou a bola ao marroquino do Benfica, isolou pela direita Rafael Camacho, o jovem ‘torceu’ uma vez mais o médio ‘encarnado’ e cruzou forte para a pequena área, com Sousa a empurrar de forma fácil para a vantagem dos ‘azuis’ na Luz.

O Benfica iniciou então uma verdadeira ‘cavalgada’ sobre a baliza do Belenenses SAD e depressa se percebeu que seria difícil à equipa de Franclim Carvalho manter-se por muito tempo em vantagem, tal a avalanche ofensiva das ‘águias’.

Depois de ter definido mal numa ocasião anterior, aos 22 minutos Darwin mostrou-se implacável e isolado perante Luiz Felipe atirou para cruzado para o empate, fazendo o seu 22.º golo na liga deste ano e marcando pelo quarto jogo consecutivo.

Com o Benfica completamente instalado no meio campo do Belenenses SAD, Everton atirou ao poste da baliza de Luiz Felipe, mas o Belenenses não se coibia de espreitar o ataque e num desses lances Rafael Camacho, num remate de fora da área, fez a bola rasar o poste da baliza de Vlachodimos.

Foi preciso esperar pela segunda parte para o Benfica, depois de muito desperdício, passar para a frente do marcador. Num lance bem definido por Taarabt perante a passividade da defesa do Belenenses SAD, o marroquino deixou Darwin na cara de Luiz Felipe e o uruguaio voltou a ser letal, concretizando a ‘cambalhota’ no marcador.

O uruguaio confirmou um grande final de tarde no Estádio da Luz e aos 58 minutos completou o ‘hat-trick’: lançado por João Mário, o 9 do Benfica entrou na área vindo da esquerda e disparou de pé esquerdo para o 3-1, sem hipótese de defesa para o solitário Luiz Felipe.

Até final, o Benfica podia ter ampliado o resultado, mas só houve mais um momento de festa: a saída de Darwin, por troca com Yaremchuk. Os adeptos presentes no Estádio da Luz levantaram-se e em uníssono prestaram homenagem ao avançado uruguaio, melhor marcador da liga com 24 golos.