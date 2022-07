Belcanto mantém-se no top 50 mundial

O restaurante do Chef José Avillez mantém-se no top dos “World’s 50 Best Restaurants”. O “Belcanto“, contudo, desceu algumas posições na tabela.

Enquanto que em 2021, o restaurante ocupava o 42º lugar, este ano desceu para a 46ª posição. O restaurante com duas estrelas Michelin é o único português que consta na lista mundial.

O primeiro lugar foi para o Geranium, na capital dinamarquesa, Copenhaga, numa cerimónia que decorreu na noite de segunda-feira em Londres.

Paris recebe três restaurantes na lista dos “World’s 50 Best Restaurants”, sendo eles o Septime, o Le Clarence e o Arpège. A capital britânica tambem está incluída com dois restaurantes: o The Clove Club e o Ikoyi.

Berlim marca presença na lista com dois restaurantes, sendo eles o Nobelhart & Schmutzig e o Restaurant Tim Raue. Até a Bélgica contempla um restaurante na lista: The Jane, em Antuérpia.

