Belarmino nunca esteve tão bem

Belarmino vai lançar o EP “Tão Bem” em formato digital a 13 de dezembro.

Belarmino ou simplesmente BN é angolano, mas reside em Portugal há 10 anos. Começou cedo o seu percurso musical. Não tendo estudado música foi a igreja que lhe facilitou a entrada no canto.

A partir dos 16 anos iniciou as primeiras gravações que levaram à edição do primeiro álbum da dupla Batalhadores, que formava com Dinniga. O álbum foi comercializado na região Sul de Angola (Huambo, Bié e Kuando Cubango).

Em 2014 volta a trabalhar em dupla, desta vez com LG Afro. Apostaram em fundir os estilos R&B e Ghetto Zouk, além da mistura de outros ritmos africanos.

Agora Belarmino decidiu apostar exclusivamente na carreira a solo. Desta vez vai fazer predominar um estilo pop com as influências dos estilos e sonoridades mais atuais. Em junho lançou Feiticeira o primeiro single do EP “Tão Bem”.