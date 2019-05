Beijos roubados

The Kiss

Roubaram-nos beijos

namoros, namoricos,

xoxos, cortes, curtes e flirtes

carícias, delícias, delírios

e até, por ventura, orgasmos

sem puberdade nem adolescência

maluca e inconsequente

ali ficámos nós e a nossa inocência

que finalmente nos salvaria

bem mais tarde

recusaram-nos corpos e peitos

e camas e bancos traseiros

e praias e prados a rebolar

extraviaram-se mãos e dedos

sei lá por onde, não aqui,

não em mim nem em ti

e nós, sempre pacientes

aguardando a chegada desse paço

admirável, prometido, anunciado

como nos contos de fadas

nós, sempre bem comportados

como nos ensinaram a ser

silenciosos, virtuosos,

mudos e calados

fielmente expectantes

na fila da felicidade

sem resmungar nem bufar

sem actos ou desacatos

o menino-bolha, a menina de vidro

mas o que aguardávamos com ânsia

acabou por nunca chegar

restou-nos atravessar corajosamente

o cais para o outro lado da realidade

e as noites brancas, tantas e inócuas

que não nos encherem de gozo

tão somente rasaram de águas e vazios

os nossos olhos e corações

e os despertares inanes desaguavam

quase sempre em passeios ausentes

por manhãs baças e lassas

e dias desprovidos de sentido

escorreram as horas infindas

esgotaram-se os anos e os lustros

e o facho da esperança quase extinto

na noite de bréu-labirinto

Mas tu e eu

sempre fomos bem mais

do que tu e eu

e hoje somos ainda mais

do que apenas tu e eu

bem sabes, o fruto do nosso fruto

e sermos isso tudo deu-nos alento e força

pujança, vigor, vida, ousadia e vontade

rejeitámos o porvir que nos desditaram

porque nós, meu amor,

abundamos de luz e ela doura

com e sem literatura

e com uma tal latitude e prodígio

que inventámos a nossa própria verdade

essa que nunca quis acontecer

mas vergá-mo-la e ela não teve como

senão obedecer.

Porque a puta da felicidade,

essa miragem que todos fitam

na direcção errada,

não se espera nem se aguarda,

constrói-se e merece-se, foda-se!

Vem meu amor,

juntos esqueceremos

as nossas mãos estendidas

sempre abertas para os outros

mas quando pediam carinho

era esse grande e generoso nada

que nos era dado como esmola.

Meu amor, não chores, aquieta-te em mim,

olvidemos o desamor e o desrespeito

as mentiras, as traições, o torpe e o sórdido,

o ultraje, a vileza, a infâmia e o exprobro.

Vem viver comigo todos os instantes

vem viver comigo os momentos sequestrados

vem viver tudo, temos a vida inteira

vem agora, meu amor, que eu quero

todos os teus beijos

e todos os teus abraços

e todos os teus desejos

e todo o teu corpo no meu

e tudo e tudo e tudo

sempre.

JLC26042019