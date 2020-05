beijo-te

sinto o teu arfar em polvoroso arraial

o teu olhar é uma procissão de sóis e flores

o teu corpo uma divindade no andor da minha veneração

apregoo a tua boca

abraças-me

dançamos na praça do júbilo

deito-me contigo

nus os corpos recriamos o verão

ouço sonora a filarmónica da tua pele

a minha respiração fantasia delírios

de repente rebenta agosto nos teus seios rubros de sugá-los

bebo o vinho da tua sede

repicam os sinos do teu cheiro

o meu sangue decanta loucuras

no altar do prazer celebramos o amor

morremos e ressuscitamos

beijas-me

és deusa milagre sumptuária capela

perpétua aparição rainha

oração este tanto querer-te

religiosidade o meu deslumbramento

o meu coração é a maior fábrica

de pirotecnia do mundo

a minha alegria um exuberante

e esplêndido fogo de artifício

dm