Bebé volta à seleção de futsal

O guarda-redes Bebé mostrou-se feliz por poder integrar a seleção portuguesa de futsal no Europeu2022, nos Países Baixos, embora lamentando o infortúnio do colega Edu, infetado com covid-19, que substituiu na convocatória.

“Não estava à espera, claro que não. Infelizmente, é uma chamada consequente de uma infelicidade. Nunca é bom beneficiarmos do azar dos outros, neste caso do Edu. Por outro lado, também não posso negar que fiquei muito contente. Tinha o objetivo de estar aqui”, sublinhou, ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Edu já tinha falhado o Mundial2021, que a equipa das ‘quinas’ venceu, pelo mesmo motivo, numa prova em que Bebé foi o titular da formação liderada por Jorge Braz, somando já quatro participações em Europeus e outras tantas em torneios mundiais.

“O Edu disse-me que não havia nada a fazer, deu-me os parabéns e desejou-me muita sorte. Como ele próprio diz, agora o caminho é para a frente. É desolador para ele. É fácil nós dizermos que ainda é novo, e tem muito tempo pela frente, mas o presente é que custa. Agora, resta-nos fazer um excelente Europeu, e pensar nele também, porque estará sempre connosco, como é lógico”, afirmou o guardião do Leões de Porto Salvo.