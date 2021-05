Bebé morre esquecida dentro de carro em Lisboa

Uma bebé de dois anos morreu, na quinta-feira, após ter sido deixada trancada no carro pela mãe, durante várias horas, numa zona movimentada e central de ​​​​​​​Lisboa. A PSP comunicou o caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a PJ vai investigar.

A mãe da bebé, com 40 anos, saiu de manhã de casa com os três filhos menores, e deixou dois deles nas respetivas escolas. Voltou para a casa, na Avenida de Miguel Bombarda, e não se apercebeu que no banco de trás estava a filha mais nova.

Não voltou a sair de casa e só foi alertada, ao final da tarde, por uma funcionária do jardim-de-infância, que estranhou a ausência da bebé. Foi então que a progenitora se apercebeu de que teria deixado a filha no carro, não muito longe da sua residência. A criança esteve fechada no veículo entre as 10 horas e meio da tarde.

