Bebé morre em França esquecido no carro do pai

Um bebé de 14 meses morreu esta quinta-feira em Pau, uma cidade perto dos Pirenéus. O pai deveria ter ido deixar a criança à creche antes de ir trabalhar.

“As primeiras investigações sugerem que a criança morreu por asfixia e desidratação”, referiu a procuradora de Pau, Cécile Gensac, citada pelo Le Parisien. A mãe apercebeu-se do caso quando foi buscar o filho no final do dia e a criança não estava na creche.

O carro estava estacionado num parque de estacionamento extenso e ninguém ouvira o barulho da criança. Mesmo depois de tentativas de reanimação do bebé de 14 meses, os bombeiros não tiveram sucesso.

O casal, que também tem um filho mais velho, não tinha antecedentes criminais. Esta sexta-feira está marcada uma autópsia para apurar a causa exata da morte.