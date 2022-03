BE defende melhores serviços públicos para as comunidades

Os candidatos do Bloco de Esquerda pelo círculo da Europa, Teresa Soares (na foto acima), na Alemanha, e Bruno Fialho, em França, apelam aos emigrantes para exercerem o seu direito ao voto.

“A atitude irresponsável do PSD invalidou o voto de milhares de emigrantes no círculo da Europa. Apesar da exigência da fotocópia do cartão do cidadão, vale a pena voltar a votar porque a voz dos emigrantes precisa de ser ouvida”, afirma o Bloco de Esquerda em comunicadp.

Agora que a maioria absoluta do PS é um dado conhecido, “os votos no círculo da Europa podem fazer a diferença elegendo uma esquerda com uma voz diferente, uma esquerda exigente na defesa do acesso de todas e todos os emigrantes portugueses aos seus direitos e aos serviços públicos”, consideram os candidatos pela Europa do BE.

O Bloco quer melhorar o acesso ao voto dos e das emigrantes: “apesar de iniciativas bem sucedidas do Bloco no respeitante à criação do recenseamento eleitoral automático na área de residência e do facto de o voto ter passado a ser gratuito, a participação eleitoral é reduzida e complicada como se verificou de forma lamentável neste processo eleitoral”. Nesse sentido, o Bloco propõe o aumento das assembleias eleitorais nos consulados para exercício do voto presencial e reforço do uso do voto postal, nomeadamente retirando da lei a exigência da fotocópia do cartão de cidadão. “Defendendo ainda o teste de voto eletrónico à distância, com a participação de especialistas de segurança das Universidades portuguesas, utilização de código aberto, e amplo escrutínio público”, pode ler-se no comunicado.

Para garantir os direitos das comunidades portuguesas no estrangeiro, o Bloco propõe também o alargamento da rede consular e o seu reforço com mais recursos humanos e mais serviços disponíveis online e por telemóvel. “Este reforço deve ser acompanhado de uma nova capacidade de diplomacia cultural e económica, rentabilizando o investimento nessas infraestruturas físicas e digitais, assim como equipas para promover sinergias com as associações portuguesas, o Instituto Camões e outras instituições de promoção da internacionalização da cultura portuguesa”, diz o BE.

“Esta é uma resposta alargada ao problema criado pela redução drástica do número de consulados e dos seus recursos operada no governo PSD/CDS, e que o PS não reverteu. Além do recuo da diplomacia económica e cultural portuguesa, a degradação dos serviços está à vista”, afirmam os bloquistas.

O ensino da língua portuguesa também sofreu limitações, segundo o BE: “foi reduzido em termos territoriais e foi instituída a chamada “propina” obrigatória nos cursos frequentados por uma maioria de alunos portugueses e lusodescendentes enquanto que aqueles onde a maioria dos alunos é de outras nacionalidades continuam a ser de caráter gratuito”. Segundo o partido, a introdução da propina fez cair para metade o número de crianças e jovens que frequentam este ensino.

A candidatura bloquista propõe, ainda, a criação de programas e dispositivos de apoio a projetos culturais e sociais nos territórios da emigração para combater o isolamento das comunidades portuguesas e criar pontes com os territórios de acolhimento.