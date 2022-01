BE: cada deputado racista no Parlamento é um deputado racista a mais

Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, lamenta o resultado do seu partido, mas sobretudo a eleição de vários deputados por parte do Chega.

“Cada deputado racista no Parlamento é um deputado racista a mais”, disse a líder do BE, prometendo “luta”.

Catarina Martins assume que este foi um dia difícil, “um mau resultado com que saberemos viver”. Quando falava aos jornalistas, as projeções davam uma perda para o Bloco de cerca de 10 deputados.

Respondendo a uma questão sobre se se irá demitir, Catarina Martins considerou que “não foi por maus resultados que a direção se demitiu”, mas diz que os resultados serão debatidos internamente.