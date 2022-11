BCE teme que inflação continue a subir

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse esta segunda-feira que ficaria “surpreendida” se a inflação da zona euro já estivesse no pico, pela “grande incerteza” económica, classificando as taxas de juro como “principal instrumento” de combate.

“Gostaria que a inflação tivesse atingido o seu pico em outubro, mas penso que há demasiada incerteza”, pelo que “obviamente que me surpreenderia” se isso acontecesse, declarou Christine Lagarde.

Intervindo numa audição na comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, em Bruxelas, a responsável destacou o atual “ambiente de grande incerteza e com choques complexos que afetam a economia”, notando que “as decisões do Conselho do BCE continuarão a depender dos dados e a seguir uma abordagem de reunião a reunião”.