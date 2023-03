Bayern insatisfeito com Cancelo

João Cancelo foi alvo de críticas por parte do diretor desportivo do Bayern, que recentemente se mostrou insatisfeito com a falta de regularidade do lateral português emprestado pelo Manchester City.

“Ultimamente o João Cancelo não está a jogar nem a treinar como imaginávamos”, comentou recentemente Hasan Salihamidzic.

No entanto, o responsável pelo futebol dos bávaros garantiu que continua a contar com o defesa: “Vai haver mais jogos importantes até ao final da época. Temos os quartos de final da Liga dos Campeões e a Bundesliga. Temos falado com Cancelo. É um excelente jogador e vai ser importante no futuro”.

Recorde que Cancelo chegou a Munique no último mercado de transferências por empréstimo dos ingleses do City.

Pela nova equipa, o português disputou sete partidas e assistiu três vezes os companheiros para golo.