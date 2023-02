Bayern foi a Paris derrotar o PSG

O Bayern venceu, esta terça-feira, o Paris Saint-Germain, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Com João Cancelo de início, que viria a sair ao intervalo para a entrada de Davies, o Bayern de Munique dominou a primeira parte, com o Paris Saint-Germain, com Danilo e Nuno Mendes de início e Mbappé no banco, a não conseguir fazer um remate à baliza de Sommer.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com mais Bayern, que acabaria por chegar à vantagem à passagem do minuto 53. Cruzamento da esquerda de Davies e Coman atirou a contar, não festejando, uma vez que fez a formação nos parisienses.

Galtier lançou Mbappé aos 57’ e o Paris Saint-Germain melhorou. Aos 82 minutos, com Vitinha já em campo, que entrou aos 75’ para o lugar de Danilo, Mbappé marcou e ainda festejou, mas o lance seria anulado por fora de jogo de Nuno Mendes, que tinha assistido o jovem avançado, depois de uma grande arrancada pela esquerda.

O Paris Saint-Germain ainda somou outras aproximações à baliza de Sommer, com destaque para um remate perigoso de Vitinha, aos 86’.

Aos 90+2’, Pavard fez falta sobre Messi, que se preparava para entrar na área dos alemães, e viu o segundo amarelo e consequente vermelho, falhando, assim, a segunda mão, agendada para dia 8 de março, em Munique.

Nuno Mendes analisou a derrota do Paris Saint-Germain, admitindo que “foi uma primeira parte difícil. Estavam a pressionar alto e não estávamos a conseguir sair. No final tinham muitos jogadores atrás. Foi difícil entrar nas linhas do Bayern. A postura da segunda parte é a que temos de ter e vamos dar tudo para ganhar na segunda mão. A única opção é ganhar em Munique”, comentou.