Bayern com o título na mão e Schalke despromovido

O Bayern de Munique colocou-se, esta terça-feira, a uma vitória da revalidação do título de campeão, ao vencer (2-0) o Bayer Leverkusen, na 30.ª jornada da Liga alemã, enquanto o Schalke foi relegado ao segundo escalão. André Silva voltou a marcar.

Em Munique, mesmo sem Robert Lewandowski, ainda a recuperar de lesão, os bávaros resolveram a partida no primeiro quarto de hora, com Maxim Choupo-Moting a inaugurar o marcador, logo aos sete minutos, e Joshua Kimmich a dilatar a vantagem, aos 13.

A formação comandada por Hans-Dieter Flick capitalizou da melhor forma a derrota do Leipzig em Colónia e consolidou ainda mais a liderança, com 71 pontos, mais 10 do que os touros vermelhos, que ocupam o segundo posto, enquanto o Bayer Leverkusen segue no sexto lugar, com 47.

Com quatro jornadas por disputar, o Bayern está a apenas uma vitória de arrecadar o nono título de campeão alemão consecutivo, o que poderá acontecer no sábado, na visita ao Mainz, na partida da 31.ª ronda.

